Igualtat estima que a Espanya podia haver-hi entre 152.735 i 184.234 dones en situació de prostitució en 2023

És la comunitat autònoma amb més dones en aquesta situació

MADRID/BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34.759 dones exercien la prostitució l'any passat a Catalunya, segons el 'Macroestudi sobre tràfic, explotació sexual i prostitució de dones: una aproximació quantitativa', anunciat aquest dimecres pel Ministeri d'Igualtat.

Aquest informe estima que a Espanya el 2023 hi podia haver entre 152.735 i 184.234 dones en situació de prostitució. A més a més, l'agost de l'any passat hi havia 114.576 dones amb anuncis actius oferint serveis sexuals, dels quals 5.158 estaven publicats al País Basc.

El 30,34% exercirien la prostitució a Catalunya, que és la comunitat autònoma amb més dones en aquesta situació.

Per cada 10.000 majors d'edat a Catalunya, 103,86 es troben en situació de prostitució, la segona taxa més elevada, seguida de les Illes Balears (121,38).

Per demarcacions, l'informe estima que a Barcelona l'any passat eren 28.283 les dones que exercien la prostitució, a Lleida n'eren 2.015, a Girona 3.304 i a Tarragona 3.783.

L'estudi ha utilitzat mètodes estadístics indirectes per estimar poblacions ocultes, com el mètode Poisson truncat, que ha estimat que a Espanya el 2023 hi podia haver aproximadament entre 152.735 i 184.234 dones en situació de prostitució.

COMUNITATS AUTÒNOMES

Segons aquesta estimació, l'estudi revela que, per comunitats, a Andalusia hi podria haver hagut l'any passat 16.621 dones en situació de prostitució; a Aragó, 2.983; a Astúries, 2.401; a les Balears, 7.457; a les Canàries, 5.938; a Cantàbria, 3.763; a Castella i Lleó, 4.682; a Castella-la Manxa, 3.533; a la Comunitat Valenciana, 38.819; a Extremadura, 1.045; al País Basc, 7.125; a Galícia, 5.371; a la Comunitat de Madrid, 27.490; a Múrcia, 2.562; a Navarra, 949; i a La Rioja, 1.284.

Segons fonts d'Igualtat, l'informe s'ha centrat exclusivament a analitzar els anuncis de prostitució de dones en llocs web que ofereixen serveis presencials i s'han exclòs els webs o anuncis de cibersexe i vídeos de contingut sexual.

Després d'un procés d'eliminació de duplicats per pàgina i d'informació irrellevant o falsa, es van detectar 204.433 anuncis dels quals, més tard, van identificar 114.576 dones en situació de prostitució a través d'anuncis web. Aquesta xifra suposa un 0,56% del nombre total de dones majors d'edat a Espanya.