Igualtat envia a les CC.AA la seva proposta d'Estratègia LGTBI+: 300 mesures amb Pacte d'Estat contra discursos d'odi

El Govern central aposta per implementar l'educació sexual en tots els nivells educatius

MADRID, 24 març (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Igualtat ha enviat aquest dilluns a les comunitats autònomes la seva proposta de l'Estratègia Estatal per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació de les Persones LGTBI+ 2025-2028, segons han confirmat fonts governamentals a Europa Press. El text recull gairebé 300 mesures, entre les quals es troba la promoció d'un Pacte d'Estat contra els discursos d'odi contra grups en situació de vulnerabilitat. Si bé, aquestes encara han de ser valorades per les autonomies.

Segons es desprèn del text, al que ha tingut accés Europa Press, l'Estratègia és el "instrument principal" de col·laboració territorial per a l'impuls i desenvolupament de les polítiques bàsiques i els objectius generals establerts en la Llei Trans, aprovada fa dos anys.

Així mateix, el text reflecteix que l'Estratègia tindrà caràcter cuatrienal i que es procedirà a la seva avaluació al final de la seva durada o quan es produeixin "circumstàncies sobrevingudes" que facin convenient la seva modificació. A l'efecte de seguiment, les diferents Administracions públiques que desenvolupin actuacions en el marc de l'Estratègia remetran al Ministeri d'Igualtat la informació sobre la seva execució, que la inclourà en l'informe anual a presentar a la Conferència Sectorial d'Igualtat. L'informe podrà incloure recomanacions sobre les mesures considerades convenients per assegurar l'òptima execució de l'Estratègia.

L'Estratègia inclou mesures dirigides a "prevenir, eliminar i corregir" tota forma de discriminació de les persones LGTBI, amb especial atenció a l'exercida contra la infància i joventut LGTBI, tant en l'àmbit públic com en el privat, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes.

També recull mesures dirigides a la "informació, sensibilització i formació" en igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI. En aquest cas, destaca la sensibilització i prevenció de la violència LGTBIfòbica, i la violència de parella entre persones del mateix sexe, sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes.

En concret, l'Estratègia té tres eixos que contemplen línies estratègiques amb els seus corresponents objectius acompanyats de mesures concretes per a la igualtat de tracte, la no discriminació, i per garantir els drets de les persones LGTBI+.

Entre les mesures que recull el document que ha elaborat el Ministeri d'Igualtat es troba donar "resposta específica" a la violència LGTBIfòbica, tant física com a psicològica, incloses les anomenades "teràpies de conversió". El departament d'Ana Redondo també aposta per desenvolupar la implementació de l'educació sexual en tots els nivells educatius basada en el currículum educatiu.

Igualment, advoca per aprovar un pla de treball anual que guiï les actuacions del Consell de Participació de les Persones LGTBI i per desenvolupar i reglamentar l'Autoritat Independent que estableix la Llei d'Igualtat de Tracte. A més, contempla la creació d'un mecanisme "de contrast" amb el Defensor del Poble i/o amb l'Autoritat Independent que estableix la Llei d'Igualtat de Tracte, per al seguiment i resposta a les queixes rebudes per motius de discriminació LGTBIfòbica.

També pretén reforçar la coordinació entre les Administracions i les ONG. Per a això, vol crear un Grup de Treball sobre Cooperació i Drets de les Persones LGTBI en el si del futur Consell Superior de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible.

ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ DE LA REALITAT LGTBI+ A INFLUENCERS

Així mateix, proposa desenvolupar accions de sensibilització i de formació "articulades sobre la base d'un discurs positiu de la realitat LGTBI+" dirigides a empreses de comunicació, influencers i persones comunicadores socials. Pel que fa la publicitat, demana la creació d'un codi deontològic per detectar i eliminar la representació d'estereotips.

A més, aposta per impulsar iniciatives per a la memòria que tinguin com a finalitat la reparació de les violències contra la comunitat LGTBI+ que es van donar durant el Franquisme, la transició i altres etapes històriques del context espanyol, així com d'altres contextos locals o internacionals. També advoca per realitzar actes commemoratius que "rescatin i visibilicen" la discriminació i la violència LGTBIfòbica, així com la lluita pels drets LGTBI+.

Per al seguiment i avaluació de l'Estratègia, s'ha establert un sistema basat en el principi de "rendició de comptes", amb la finalitat d'informar sobre el progrés en la consecució dels objectius establerts. Així, exposa que s'empraran indicadors quantitatius i qualitatius "realistes i concrets".

Finalment, el text reflecteix que l'Estratègia ha contemplat un procés participatiu de caràcter qualitatiu caracteritzat per la realització de sessions de treball temàtic amb persones expertes, personal tècnic d'administració pública i de l'àmbit associatiu, organitzacions sindicals, personal voluntari i activista en matèria de drets LGTBI+ de tot el territori nacional.

També s'ha recopilat i analitzat accions realitzades per part de les comunitats autònomes i l'Administració Local, vinculades a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI+ i per a la inclusió social de les persones trans amb la finalitat de conèixer les iniciatives desenvolupades i l'impacte d'aquestes.