Identificats sis dels morts en l'incendi de Los Gallardos (Almeria), cinc estrangers i un espanyol

ALMERIA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La Secció Civil i d'Instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Vera (Almeria) ha rebut les identificacions de sis de les persones que van morir a l'incendi de Los Gallardos (Almeria), que ha deixat un total de 13 morts, entre els qui figuren cinc ciutadans estrangers i un espanyol.
En concret, segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació, entre els identificats es troben una dona de França, un home i una dona del Regne Unit, un home de Bèlgica, i una dona dels Estats Units que estava casada amb un home espanyol, també mort.
A més d'aquests tres homes i tres dones, l'òrgan judicial ha rebut també les dades d'un setè mort la identificació precisa del qual de noves anàlisis per confirmar la seva plena identificació, la qual cosa es preveu pugui efectuar-se durant la tarda d'aquest dilluns. A més, està previst poder comunicar en les properes hores altres tres identitats.