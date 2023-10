Identificat un grup de persones per actes vandàlics de matinada a Molins de Rei (Barcelona)

L'Ajuntament ho condemna i reclama mesures preventives



BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han identificat un grup de persones per actes vandàlics aquest diumenge a la matinada durant la festa major de Molins de Rei (Barcelona), han informat fonts de la policia catalana a Europa Press.

Després d'un concert, un grup de persones amb "comportament violent" ha malmès diversos establiments i ha llançat objectes contra agents de la Policia Local i de Mossos.

Arran de l'incident, han intervingut agents de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de Mossos.

Ara com ara, no consten detinguts ni ferits i Mossos ha obert una investigació per aclarir els fets.

L'AJUNTAMENT CONDEMNA ELS FETS

L'Ajuntament de Molins de Rei ha emès un comunicat aquest diumenge en el qual condemna aquests fets "insòlits" i assegura que no són representatius de la festa major del municipi.

El consistori ha afirmat que Molins "no és l'únic municipi que s'ha vist afectat per aquesta causa", per la qual cosa ha reclamat mesures preventives per garantir la seguretat de persones i béns durant les festes.