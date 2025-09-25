Identificat el cos d'una dona trobat fa 20 anys a Viladecans (Barcelona)

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha aconseguit identificar el cadàver d'una dona que un taxista va trobar el 3 de juliol del 2005 a Viladecans (Barcelona) amb indicis de violència i el cas de la qual ha estat sense resoldre durant gairebé dues dècades, informa aquest dijous en un comunicat.
La identificació de 'la dona de rosa' s'ha aconseguit després de diverses comparacions del material identificatiu rebut per l'OCN Interpol Madrid des de l'OCN d'Ankara (Turquia), en què s'informava de la possible coincidència d'unes impressions dactilars registrades en les bases de dades turques, corresponents a una dona de 31 anys d'origen rus.
En rebre les empremtes per part de la Secció d'Antropologia Forense de la Comissaria General de la Policia Científica, es va dur a terme l'estudi i acarament per corroborar la identitat d'aquesta dona, la identificació de la qual va ser ratificada posteriorment amb les autoritats russes després de comparar el perfil genètic de la víctima amb una germana de la víctima.
Es tracta de la segona identificació duta a terme per agents espanyols des de l'inici d'una campanya coordinada per la Interpol, que mira de resoldre 46 casos de dones mortes pendents d'identificar.