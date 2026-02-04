Identificades 51 persones a l'antiga central tèrmica de Cercs per baralles il·legals

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han identificat 51 persones per presumptament organitzar baralles il·legals a l'antiga central tèrmica de Cercs (Barcelona), on a l'interior hi havia instal·lat un ring construït amb pneumàtics per als combats, han explicat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Aquí Berguedà', els fets es van produir diumenge cap a les 13.00 hores, quan la policia catalana va rebre un avís sobre un grup nombrós de persones, algunes amb la cara tapada i equipament de boxa.
Els agents van constatar que els identificats, ja a l'exterior de la fàbrica, tenien lesions a la cara, el cap i les mans, compatibles amb la pràctica de la boxa.
La policia catalana ha instruït diligències després de comprovar els fets, que segons apunten fonts coneixedores, és la primera vegada que hi ha constància d'aquestes activitats a la comarca del Berguedà.
APOSTES I REPRODUCCIÓ EN LÍNIA
En aquest sentit i segons apunten fonts pròximes als fets, amb tota seguretat els combats es gravaven per retransmetre'ls en directe, en els quals fins i tot s'apostava diners.
És per això que, per als Mossos, és "important" la col·laboració ciutadana per poder detectar aquestes pràctiques.