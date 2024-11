Identificades 123 persones al barri de la Font de la Pólvora de Girona en un operatiu antidroga

També interposen 5 denúncies per tinència de drogues i armes blanques i retiren 4 vehicles

GIRONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la policia municipal de Girona van dur a terme dimecres un operatiu policial al barri de la Font de la Pólvora de Girona, i van identificar 123 persones entre l'avinguda de la Font de la Pólvora i el carrer Mimosa, "punt d'activitat delictiva relacionada amb la compravenda d'estupefaents i possible tinència d'armes".

En un comunicat aquest dijous, han explicat que l'objectiu de l'operatiu era prevenir delictes; detectar infraccions, i protegir la llei de seguretat ciutadana, i hi van participar uns 200 policies de diverses unitats entre les 17 i les 20 hores.

També es van interposar 7 actes: 3 per substàncies estupefaents; 2 per tinència d'armes blanques i 2 per faltes de respecte cap als agents de l'autoritat.

Per part de la policia municipal també es van registrar 51 sancions de trànsit i es van retirar 4 motos per diferents infraccions.

A més, la policia administrativa va inspeccionar dos establiments de restauració on es van detectar irregularitats, "greus i lleus".