Identificada una catalana que va compartir vol amb una de les mortes per hantavirus

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha identificat una dona resident a Catalunya com a nou contacte amb l'hantavirus després de compartir vol amb una de les persones mortes pel virus.
En un comunicat aquest divendres a la nit, Sanitat ha explicat que la dona, resident a Catalunya, no presenta símptomes i no va ser identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, "circumstància que va dificultar la seva localització en la primera reconstrucció de contactes".
D'acord amb el protocol aprovat aquest divendres al matí, es considera que la dona compleix els requisits de contacte, per la qual cosa "s'activaran les mesures de seguiment i vigilància previstes".
Atès que el cas ha estat identificat per la Generalitat, que ja ha iniciat les mesures corresponents, i amb l'objectiu d'evitar la interacció d'un major nombre de persones durant un eventual trasllat, s'ha acordat que la quarantena es realitzi en un hospital català.
Aquest mateix divendres s'ha localitzat la dona sud-africana que va passar set dies a Barcelona després de tenir un contacte breu en el mateix avió amb la persona infectada per hantavirus, i la Generalitat ha afirmat que "es troba en bon estat de salut i és asimptomàtica".