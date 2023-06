ICL justifica apartar el vigilant de Súria (Barcelona) per una comissió designada amb els sindicats

CCOO insisteix que l'han acomiadat



BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

Fonts d'ICL, empresa propietària de la mina de Súria (Barcelona) on van morir tres persones al març després de quedar atrapades en una esllavissada han justificat haver apartat un vigilant en les conclusions de la comissió d'investigació, mentre que CCOO ha reiterat que és un acomiadament, tots dos en unes declaracions a Europa Press aquest divendres.

L'empresa ha obert un expedient disciplinari al professional després que aquesta comissió, designada arran de l'accident per un grup paritari de tècnics i sindicats, ha detectat incompliments en les tasques del vigilant el mateix dia del sinistre.

Les mateixes fonts han insistit a qualificar de fortuït l'accident i no veuen acurat el relat de CCOO --que ha assenyalat que integra el grup designador juntament amb UGT, USOC i CGT-- sobre la decisió.

CCOO ha lamentat que no coneixen els detalls de l'acomiadament --han insistit que no està apartat-- i han reclamat que s'investiguin les causes del sinistre "més enllà de buscar un culpable".

Així mateix, han dit que no saben per què l'empresa ha pres la decisió respecte al vigilant i han criticat que ni ICL ni la Generalitat els hagi remès l'informe oficial que han demanat formalment.