2 hospitals catalans atendran 3 menors palestins evacuats de Gaza

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i el Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) atendran 3 menors palestins malalts i ferits evacuats des de la Franja de Gaza pel Ministeri de Sanitat.
2 dels menors seran atesos al Vall d'Hebron i un al Sant Joan de Déu, informa la Conselleria de Salut en un comunicat d'aquest dilluns.
Els menors formen part del grup de 19 nens i 73 familiars que han arribat aquest dilluns a la matinada a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, procedents d'Amman (Jordània), en una operació coordinada pel Ministeri de Sanitat.
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha viatjat amb els 19 menors i els 73 familiars des de Jordània.
Els nens són pacients de traumatologia, pels efectes dels atacs israelians; oncologia i hematologia; cardiopaties congènites; neurologies; nefrologies; oftalmologies, i un de gastrointestinal.
Es tracta de la cinquena evacuació humanitària d'aquest tipus organitzada per Espanya en l'últim any i mig, dins el procediment d'Evacuació Mèdica (Medevac), activat pel Centre de Coordinació de Resposta a Emergències de la Comissió Europea (Ercc), a través de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri d'Interior, i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).