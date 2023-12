BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El conductor d'un cotxe ha estat traslladat a l'hospital després de xocar amb un autobús aquest dilluns al matí a l'avinguda Meridiana de Barcelona.

Els Bombers de Barcelona hi han enviat tres dotacions i un vehicle de comandament per alliberar el conductor del cotxe, han indicat en un tuit recollit per Europa Press.

El conductor del cotxe ha estat l'únic ferit en l'incident i també hi han intervingut agents de la Guàrdia Urbana.