Un hospitalitzat a Barcelona dona negatiu en Febre Hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -
Un ingressat divendres a l'Hospital Clínic de Barcelona per possible Febre Hemorràgica de Crimea-Congo (FHCC) ha donat negatiu en les proves d'aquest dissabte, té bon estat de salut però segueix en estudi per diagnosticar-li una vegada descartada la FHCC.
Va ingressar a la Unitat d'Alt Tractament i Aïllament (Uatan) i "aquest episodi no representa cap perill per a la població", informa la Conselleria de Salut de la Generalitat.
La malaltia vírica FHCC es transmet sobretot per una picada de garrapata (principalment del gènere Hyalomma) o en menor mesura per contacte amb la sang o teixits d'animals infectats.
CASOS ESPORÀDICS
A Espanya hi ha evidència de circulació del virus des de 2010, quan es va detectar a Càceres, i el 2016 es va identificar el primer cas de FHCC en humans, encara que fins avui n'hi ha hagut casos esporàdics.
La incidència global no supera 1 cas anual arreu d'Espanya i no hi ha hagut cap cas a Catalunya "encara que alguns estudis suggereixen circulació del virus en animals salvatges de zones rurals molt delimitades".
GREU I DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA
Salut explica que la malaltia no té tractament específic ni vacunes, és greu, de declaració obligatòria, i la principal prevenció és evitar la picada de garrapata amb roba i calçat adequats en zones boscoses.
La infecció en persones pot ser asimptomàtica fins al 90%, el símptoma sol ser febre lleu i el quadre clínic típic és un inici amb febre brusca, cefalea, miàlgies i marejos, sovint diarrea, nàusees o vòmits, i després pot haver hemorràgia greu i fins i tot mort en un 2%-30% de casos.
En els malalts simptomàtics pot transmetre's de persona a persona per contacte proper amb sang, secrecions, fluïts corporals o òrgans d'un cas simptomàtic o amb objectes inanimats contaminats, i hi ha més risc de transmissió en els últims estadis de la malaltia.