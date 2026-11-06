2 homes en estat menys greu després d'un accident amb 3 vehicles a l'A-2 a Vilagrassa (Lleida)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Dos homes han ingressat a l'hospital en estat menys greu després de patir un accident a l'A-2 a Vilagrassa (Lleida) amb tres vehicles implicats, informa el SEM en un missatge a X recollit per Europa Press.
En l'accident han xocat dos camions i una moto i l'A-2 s'ha hagut de tallar cap a les 9.15.
Per la seva banda, el SEM ha activat 4 ambulàncies que han atès els ferits i els han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.