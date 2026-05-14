Un home traslladat a l'hospital en estat greu per un accident a la C-14 a Ponts (Lleida)

LLEIDA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Un home ha estat traslladat en estat greu aquest dijous a la tarda després d'un accident de trànsit a la C-14 entre Ponts i Bassella (Lleida), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
El sinistre ha obligat a activar un helicòpter medicalitzat i tres ambulàncies i el ferit ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
D'altra banda, la via s'ha hagut de tallar però ha quedat totalment reoberta cap a les 16.45 hores.