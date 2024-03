Un home se suïcida a Sabadell (Barcelona) després de ser desnonat de casa

La seva dona es trobava en estat de "vulnerabilitat física i sanitària"



BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

Un home s'ha suïcidat aquest dimarts després de ser desnonat del seu pis de lloguer a Sabadell (Barcelona) juntament amb la seva dona, on feia 30 anys que hi vivien, segons ha explicat la Plataforma d'Afectades per l'Hipoteca i la Crisi (PAHC).

Des de la plataforma han assegurat que ha mort "per culpa d'un sistema capitalista que posa per davant els beneficis d'uns al dret a la vida de molts".

Han explicat que, des de feia un any, la parella de més de 70 anys va haver de deixar de pagar el lloguer per la seva situació econòmica: "Van prioritzar continuar pagant la resta de despeses, subministraments bàsics i menjar, abans de pagar unes quotes de lloguer que se'ls feien inassumibles".

PROCEDIMENT JUDICIAL

Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha detallat, en un comunicat, que l'abril del 2022 es va demandar la parella per no pagar la renda del lloguer, i van avisar els serveis socials.

La dona del matrimoni tenia un contracte des del 1983 amb una renda de 480 euros, i en el moment que es va presentar la demanda el deute era de 3.334 euros.

Es va fixar el desnonament per al 19 de març, i a l'habitatge hi van trobar un home, que va abandonar el domicili, i una dona "en un estat de vulnerabilitat física i sanitària que va obligar a avisar els Mossos i el 112".

L'ambulància va traslladar la dona a un centre hospitalari i, una vegada la policia catalana va fer el desnonament, es va restituir la possessió de l'immoble al legítim propietari.