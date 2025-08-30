Publicat 30/08/2025 14:54

Un home resulta ferit de bala a la porta d'un bar de la Rambla de Prim de Barcelona

Archivo - Un cotxe dels Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, a Barcelona, Catalunya (España)
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -

Un home va resultar ferit de bala aquest divendres a la nit a l'exterior d'un bar de la Rambla de Prim, al districte de Sant Martí de Barcelona, han informat aquest dissabte els Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Segons va avançar 'El Periódico', la vida de la víctima, que treballa a l'establiment, no corre perill, després de rebre almenys un tret d'un client amb el qual estava discutint.

La policia va rebre l'avís cap a les 21.30 hores i hi ha una investigació oberta per esclarir els fets i localitzar l'autor del tret.

Contador