Un home resulta ferit de bala a la porta d'un bar de la Rambla de Prim de Barcelona

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
Un home va resultar ferit de bala aquest divendres a la nit a l'exterior d'un bar de la Rambla de Prim, al districte de Sant Martí de Barcelona, han informat aquest dissabte els Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Segons va avançar 'El Periódico', la vida de la víctima, que treballa a l'establiment, no corre perill, després de rebre almenys un tret d'un client amb el qual estava discutint.
La policia va rebre l'avís cap a les 21.30 hores i hi ha una investigació oberta per esclarir els fets i localitzar l'autor del tret.