Un home mor en l'incendi d'un edifici a Lleida

LLEIDA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort la matinada d'aquest dissabte en l'incendi d'un edifici al carrer Comtes d'Urgell a Lleida, que afectava a la sisena planta de l'immoble i pel qual cap altra persona ha resultat ferida.
Bombers de la Generalitat va rebre l'avís a les 0.53 hores d'aquest dissabte i es van activar set dotacions, entre elles quatre camions d'aigua, amb una vintena d'efectius que han treballat sobre un incendi que afectava als dos pisos de la sisena planta d'un edifici plurifamiliar de planta baixa, informa el cos en un comunicat.
Durant el procés d'extinció els bombers van iniciar tasques de recerca en els pisos afectats, localitzant a l'interior d'un d'ells el cos d'un home que va ser evacuat a l'exterior, on efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van certificar la seva mort.
Tots els veïns de les plantes inferiors van ser desallotjats i no han pogut passar la nit a les seves cases i, a més, es va demanar als veïns de l'edifici situat enfronti que tanquessin portes i finestres i es confinessin als seus domicilis.
A causa de l'incendi els dos pisos s'han cremat per complet i la teulada ha quedat molt afectada, juntament amb els pisos de la planta inferior que s'han vist afectats per les filtracions de l'aigua de l'extinció, per la qual cosa s'ha desplaçat el tècnic municipal per fer una inspecció de l'estat de l'edifici per avaluar danys estructurals i els veïns no poden accedir al bloc.
Al lloc dels fets també s'han desplaçat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del SEM.