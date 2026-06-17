Publicat 17/06/2026 07:55

Un home mor en un incendi en una parcel·la de Montbrió del Camp (Tarragona)

Archivo - Arxiu - Vehicle de Bombers de la Generalitat
BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

TARRAGONA 17 juny (EUROPA PRESS) -

Un home ha mort aquest dimarts sobre les 21.04 hores en un incendi en una parcel·la situada al camí dels Campassos, a Montbrió del Camp (Tarragona).

Després de l'avís del foc, els Bombers s'han desplaçat fins al lloc amb sis dotacions terrestres: tres vehicles d'aigua, dues de comandament i una Unitat d'Intervenció Ràpida, han informat els Bombers en un comunicat aquest dimecres.

El foc ha afectat "amb intensitat" a dues caravanes i una caseta de fusta.

Extingit l'incendi i durant la inspecció de la zona, els efectius han localitzat el cos sense vida d'un home.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i la investigació per determinar les causes del foc.

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