Un home mor en un incendi en una parcel·la de Montbrió del Camp (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort aquest dimarts sobre les 21.04 hores en un incendi en una parcel·la situada al camí dels Campassos, a Montbrió del Camp (Tarragona).
Després de l'avís del foc, els Bombers s'han desplaçat fins al lloc amb sis dotacions terrestres: tres vehicles d'aigua, dues de comandament i una Unitat d'Intervenció Ràpida, han informat els Bombers en un comunicat aquest dimecres.
El foc ha afectat "amb intensitat" a dues caravanes i una caseta de fusta.
Extingit l'incendi i durant la inspecció de la zona, els efectius han localitzat el cos sense vida d'un home.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i la investigació per determinar les causes del foc.