Un home mor durant una ruta de senderisme a Fontscaldes, a Valls (Tarragona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
TARRAGONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 63 anys que havia sortit a caminar a la zona de Fontscaldes, a Valls (Tarragona) va ser trobat sense vida aquest dimecres a la tarda en el transcurs d'una recerca efectuada per dotacions terrestres i aèries dels Bombers de la Generalitat.
A les 14.02 hores, una persona havia avisat al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat, tractant-se d'una persona "en bona forma i acostumat a l'activitat física", han informat els Bombers en un comunicat aquest dijous.
La persona alertant va poder proporcionar la ruta de l'excursionista i a la poca estona el seu vehicle era localitzat a l'aparcament de la residència de Fontscaldes (Tarragona).
A partir d'aquest punt els Bombers van desplegar un operatiu amb 7 dotacions amb intervenció del Grup Caní d'Investigació (GRCR), una dotació terrestre del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un helicòpter de la Unitat de Mitjans Aeris amb GRAE, dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades (Tarragona) i una dotació.
Després d'una primera recerca intensiva pels corriols més propers, l'helicòpter va emprendre la recerca aèria i, a les 18.38 hores, un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos en un camí de la zona, a uns 15 metres del traçat.