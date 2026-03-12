Un home mor atropellat per un camió a l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona)

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort atropellat per un camió a l'AP-7 a Sant Celoni (Barcelona) en sentit Tarragona en un succés produït sobre les 4.27 hores d'aquest dijous.
Les causes de l'accident s'estan investigant i, arran del sinistre, s'han activat deu patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Amb aquesta víctima, són 16 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.