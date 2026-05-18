Un home mor atropellat en un accident a la C-55 a Abrera (Barcelona) aquest diumenge

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Un home de 52 anys veí d'Abrera (Barcelona) ha mort atropellat en un accident a la C-55 al seu pas per la localitat barcelonina aquest diumenge sobre les 22.15 hores.
Per causes que s'estan investigant, un turisme ha atropellat a un vianant, que ha mort i, amb aquesta víctima, són 42 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat aquest dilluns.
Arran del sinistre, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).