Un home mor apunyalat al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort apunyalat al passeig marítim de la Barceloneta aquest dimarts a les 3.25 hores després de ser detingut per suposadament infringir una ordre d'allunyament contra una dona, que era al lloc dels fets, han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Segons ha avançat TV3, l'home, que ha estat traslladat ferit a un hospital de la capital catalana, ha mort al centre hospitalari.
Diverses patrulles del cos s'han desplaçat al lloc dels fets avisades per una discussió i, en arribar, han localitzat un home ferit per arma blanca i ha quedat detingut pel presumpte trencament de condemna.
També s'hi han desplaçat dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atès el ferit i l'han traslladat a un centre hospitalari.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets.