Un home ferit per arma blanca i dos detinguts per una baralla a Granollers (Barcelona)

BARCELONA 22 març (EUROPA PRESS) -
Una baralla a l'avinguda de Sant Esteve de Granollers (Barcelona) aquest dissabte, al voltant de les 18.30 hores, ha acabat amb un home ferit per arma blanca traslladat a l'hospital i altres dos detinguts per aquesta agressió, segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts de Mossos d'Esquadra a Europa Press aquest diumenge.
Les mateixes fonts expliquen que aquests tres homes es coneixien entre ells i que l'agredit va ser ferit de gravetat i traslladat d'urgència a un centre hospitalari.
La policia catalana investiga els motius de l'enfrontament entre els tres homes i l'agressió.