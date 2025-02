Un ferit crític després d'una deflagració en una casa en ruïnes a Sant Cugat

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

Un home ha resultat ferit crític després d'una deflagració a l'exterior d'una casa en ruïnes a l'avinguda Can Cortés de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís aquest dimecres a les 13.09 hores i, amb l'ajuda d'un helicòpter per la dificultat d'accés a la casa, han evacuat l'home, que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on ha estat estabilitzat, han informat en una publicació a X recollida per Europa Press.

Fonts dels Bombers han explicat a Europa Press que l'home estava manipulant una "sèrie d'elements" --sobre els quals no n'han donat més detalls-- a l'exterior de la casa i que han provocat la deflagració.