Un home en estat greu per un incendi en una casa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home ha estat traslladat a l'Hospital Moisès Broggi en estat greu per inhalació de fum a causa d'un incendi que s'ha produït aquest dilluns a la tarda en una casa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), informen els Bombers de la Generalitat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Al lloc hi han acudit quatre dotacions, que han apagat el foc que ha afectat la instal·lació elèctrica del domicili.
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'hi ha desplaçat amb tres ambulàncies.