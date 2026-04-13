Actualitzat 13/04/2026 18:06

Un home en estat greu després de bolcar el seu camió a l'N-145 a les Valls de Valira

Archivo - Treballadors del SEM en una imatge d'arxiu
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 13 abr. (EUROPA PRESS) -

Un home ha resultat ferit greu aquest dilluns després de bolcar el seu camió a l'N-145 a les Valls de Valira (Lleida), on ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

La carretera s'ha hagut de tallar totalment cap a les 16.45 i una hora més tard s'ha pogut habilitar un carril, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a X.

Per la seva banda, el SEM ha activat el seu helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies.

 

