Un home en estat greu després de bolcar el seu camió a l'N-145 a les Valls de Valira

Un home ha resultat ferit greu aquest dilluns després de bolcar el seu camió a l'N-145 a les Valls de Valira (Lleida), on ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
La carretera s'ha hagut de tallar totalment cap a les 16.45 i una hora més tard s'ha pogut habilitar un carril, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) a X.
Per la seva banda, el SEM ha activat el seu helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies.