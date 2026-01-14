Un home i una dona detinguts a Bellcaire d'Urgell per intent de furt a una dona gran

LLEIDA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home i una dona per la seva presumpta relació amb un intent de furt a una anciana, a qui la dona va intentar robar un anell a Bellcaire d'Urgell (Lleida) i posteriorment tots dos van fugir amb cotxe cap a Castellserà (Lleida), informen en un comunicat aquest dimecres.
En arribar a Castellserà, el conductor es va encarar amb l'agent i la dona va fugir pels carrers del poble fins a arribar a l'A-2, on va topar amb un control policial en el qual els policies van escorcollar el vehicle i hi van trobar amagats una cadena d'or i una creu.
Tots dos pertanyen a grups que es desplacen de l'entorn metropolità a pobles per buscar persones d'edat avançada que van soles pel carrer per robar-los joies, rellotges o carteres, i després d'arrestar l'home, els Mossos van detenir la dona, que acumulava uns 50 antecedents per furts; tots dos van passar a disposició judicial dimarts.