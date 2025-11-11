Un home detingut per presumptament gravar una dona al lavabo del Macba

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home aquest dilluns per presumptament gravar una dona a l'interior del lavabo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), segons han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets van passar cap a les 18 hores quan, segons ha avançat 'El Caso', la dona, que havia anat al museu amb motiu d'una convenció, era al lavabo amb dues amigues i, mentre estava a l'interior, va veure que algú l'estava gravant amb un telèfon mòbil.
Fonts del museu, consultades per Europa Press, afirmen que l'home va ser retingut pel personal de seguretat del Macba fins que van arribar els Mossos i insisteixen que es tracta d'un fet "excepcional" però que valoraran si hi ha marge de millora en la seguretat dels lavabos.