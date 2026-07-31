Un home de 82 anys mor ofegat en una piscina privada de la Sénia (Tarragona)

TARRAGONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Un home de 82 anys ha mort ofegat en una piscina privada de la Sénia (Tarragona) aquest dijous sobre les 19.29 hores, informa Protecció Civil en un comunicat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat a tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però "no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida", i els Mossos d'Esquadra han desplaçat a quatre dotacions.
Es tracta de la novena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany i pel que es refereix al balanç a les platges, fins ara hi ha hagut 15 ofegaments mortals, mentre que 5 persones han perdut la vida en el bany en aigües interiors.