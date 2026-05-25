Publicat 25/05/2026 16:01

Un home de 70 anys pateix "ferides de gravetat" en caure per una zona de roques a Begur (Girona)

GIRONA 25 maig (EUROPA PRESS) -

Un home de 70 anys ha patit "ferides de gravetat" en caure per una zona de roques a la Punta des Plom de Begur (Girona) aquest dilluns, informen els Bombers de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Arran del succés el cos ha activat 4 dotacions, entre elles unitats conjuntes amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter de rescat amb el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE).

L'avís s'ha donat sobre les 8.55 hores a través del telèfon d'emergències 112.

