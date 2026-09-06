Un home de 45 anys mor ofegat després de saltar d'un ferri entre Cambrils i Salou (Tarragona)

TARRAGONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
Un home de 45 anys i nacionalitat anglesa ha mort ofegat aquest dissabte després de saltar d'un ferri en marxa que cobria la ruta entre Cambrils i Salou (Tarragona), amb l'objectiu d'arribar nedant a la platja de Ponent de Cambrils.
L'avís al 112 es va produir a les 18.41 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs, ha informat Protecció Civil en un comunicat.
Amb les 3 víctimes registrades aquest dissabte són 26 les persones mortes en platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la temporada de bany.