HM comença a construir el nou Hospital HM Sant Jordi a Barcelona

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
HM Hospitales ha començat a construir aquesta setmana l'HM Sant Jordi a Barcelona, remodelant i ampliant l'hospital al districte de Sant Andreu per triplicar-ne la capacitat i incorporar nous serveis i equipaments, informa aquest dimarts en un comunicat.
Serà un edifici nou de 9 plantes i uns 16.000 m2 que s'aixecarà sobre el terreny de l'actual pàrquing, per la qual cosa l'activitat assistencial es mantindrà durant les obres, de 35 milions d'euros (29 per a infraestructures i 6 per a equipaments).
L'edifici inclourà la nova àrea d'hospitalització amb 60 habitacions més (el triple que ara), consultes de 52 especialitats, 6 sales d'operacions, urgències ampliades, laboratoris, una UCI i unitats especialitzades en salut de la dona, en salut mental i en tractament del dolor.
HOSPITAL DEL NORD-EST BARCELONÍ
La directora del grup a Catalunya, Lidón Millá, ha definit aquesta ampliació com un gran projecte de ciutat, ja que serà "el gran, i únic, hospital general de referència al nord-est de Barcelona", amb atenció sanitària integral.
Les obres tindran dues fases: primer, la construcció i engegada de la majoria de serveis assistencials; després, la remodelació de la planta baixa i de les zones exteriors, per enllaçar-les amb el projecte municipal d'urbanització dels carrers adjacents.
Això implica "una actuació coordinada que es preveu que conclogui a finals del 2029" i que forma part del pla de mobilitat del districte.