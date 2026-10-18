La historiadora Kathleen Belew veu una radicalització "sense precedents" en l'extrema dreta

BRIAN MCCONKEY - CAPITÁN SWING
BARCELONA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -
La historiadora nordamericana Kathleen Belew assegura que hi ha una "radicalització a una escala sense precedents" de l'extrema dreta i el supremacisme blanc, propiciada per l'auge de les xarxes socials, en una entrevista amb Europa Press.
La professora associada de la Universitat del Nord-oest publica 'Traed la guerra a casa. El resurgimiento de la ultraderecha y el supremacismo blanco' (Capitán Swing), títol inspirat en la consigna del líder del Ku Klux Klan, Louis Beam, 'traed la guerra a casa', amb la qual convidava a traslladar el combat militar de Vietnam a l'àmbit civil entre veterans anticomunistes.
El llibre explica la història del supremacisme blanc a través de moviments com el Ku Klux Klan, Aryan Nations o The Order, fins a arribar a un present on "l'ascens de l'extrema dreta és un fenomen mundial, hagut d'en gran mesura al fet que aquesta ideologia es propaga globalment a través d'Internet", diu la seva autora.
XARXES SOCIALS I RECLUTAMENT
Afirma que els grups del poder blanc van ser pioners en l'activisme en línia a principis de la dècada de 1980: "A mesura que les xarxes socials han cobrat un paper central en les nostres vides, aquests grups les han explotat per al reclutament i la radicalització a una escala sense precedents".
Belew assegura que, lluny d'actuar com a llops solitaris, els qui s'han sumat a aquest moviment estan perfectament organitzats i han sabut captar als joves nord-americans que "entren en contacte amb materials del poder blanc a través de llocs web i xarxes socials".
CERCLES CONCÈNTRICS
"El moviment del poder blanc opera mitjançant una sèrie de cercles concèntrics. En el centre es troben els activistes plenament lliurats, que viuen i respiren el moviment: eduquen als seus fills a casa amb materials del moviment, es casen amb altres activistes i assisteixen a esglésies vinculades a aquesta ideologia", afirma.
Existeix un cercle més ampli de persones menys involucrades però que realitzen accions com aportar diners, llegir materials amb regularitat i participar en marxes o desfilades, mentre que en un cercle exterior "se situen persones que, per exemple, mai participarien en una marxa, però podrien quedar-se a l'altre costat del carrer per vitorear als manifestants".
TRUMP I FINANÇAMENT
Aquesta forma d'organització aconsegueix dues coses: "Trasllada les idees dels extremistes al discurs general i localitza a persones susceptibles de ser radicalitzades per atreure-les cap al nucli del moviment", mentre que el finançament prové tant de donacions com d'activitats delictives a gran escala, afirma.
En tots els aspectes, excepte en la raça, el moviment del poder blanc és divers i "ha atret a persones de ciutats, suburbis i zones rurals; a individus de tots els nivells educatius i estrats econòmics, i a persones de diferents gèneres i edats", i segons la historiadora, Donald Trump ha acollit a aquests activistes en la seva coalició.