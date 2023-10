Hideo Nakata dirigeix 'Juego prohibido': "El meu objectiu és acabar superant el nivell de 'The Ring"

Rep el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges

SITGES (BARCELONA), 14 oct. (EUROPA PRESS) -

El director japonès Hideo Nakata rep aquest dissabte a la tarda un dels premis Màquina del Temps del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic i presenta la pel·lícula de fantasmes 'Juego prohibido': "He fet 30 pel·lícules i el meu objectiu és acabar superant el nivell de 'The Ring' i 'Aigua fosca".

En una roda de premsa aquest dissabte, ha assegurat que l'èxit mundial del clàssic de terror 'The Ring' el va ajudar com a director, però també el "va etiquetar" en el gènere, i ha dit que li agradaria fer un drama amb component de terror al voltant de la família que sigui més 'light'.

Nakata ha explicat que després de realitzar 'The Ring' el 1998, es va traslladar als Estats Units per fer-ne la versió americana, perquè era una època en què hi havia molta tendència a fer 'remakes', però va ser un "boom que va baixar".

En la seva opinió, en el cinema de terror actual japonès hi ha una tendència que passa per la cultura de Halloween i zombies, que ha entrat amb força en la cultura japonesa i que es reflecteix en la filmografia nipona.

En la seva nova pel·lícula, 'Juego prohibido', una reportera visita la casa d'un antic company de feina, la dona del qual ha mort, i troba el fill del vidu recitant un misteriós encanteri al jardí; des d'aquest moment començaran a passar fenòmens inexplicables.

Ha afirmat que, en les seves pel·lícules, sempre vol fer un "homenatge a la figura femenina", recordant que va créixer amb la seva mare i la seva àvia, i els seus rodatges estan enfocats en un 90% en la figura de la dona.

NOU PROJECTE

Nakata ha assegurat que a l'hora de concebre qualsevol projecte pensa primer que el públic japonès entengui el missatge, però que després confia que l'internacional també el comprengui.

El director japonès ha explicat que el seu pròxim projecte el començarà a rodar al gener, i ha assegurat que "no és una pel·lícula de terror", sinó que tindrà components fantàstics i estarà orientada al públic adolescent.

Nakata rep aquest dissabte a la tarda el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges, un festival que el va guardonar amb el reconeixement a millor pel·lícula per 'The Ring', i ha dit que tornar al certamen l'omple d'"orgull".