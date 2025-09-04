Hernández veu "una gran notícia" que 3 produccions catalanes siguin precandidates a l'Oscar

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha considerat "una gran notícia" que les produccions catalanes 'Sirat', d'Oliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón, i 'Sorda', d'Eva Llibertat, optin a representar a Espanya en la propera edició dels Oscar en la categoria de Millor Pel·lícula Internacional.
"És una gran notícia que tres produccions hagin estat preseleccionades per als Oscar. L'enhorabona als equips i molta sort!", ha assegurat en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.
El proper 17 de setembre s'anunciarà la pel·lícula que finalment representarà a Espanya en els premis de l'Acadèmia d'Hollywood, i un total de 57 llargmetratges, estrenats entre l'1 d'octubre de 2024 i el 30 de setembre de 2025, han optat a la preselecció.