Hernández reivindica la mirada i la "sensibilitat literària" de Clementina Arderiu

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reivindicat la mirada i la "sensibilitat literària" de Clementina Arderiu, així com la seva aportació a la poesia catalana, que veu fonamental.
Ho ha dit aquest dimecres a Barcelona durant l'acte central de l'Any Clementina Arderiu, que se celebra aquest any coincidint amb el 50 aniversari de la mort de la poeta, informa la Conselleria en un comunicat.
"Rellegir Clementina Arderiu avui és molt més que un exercici de memòria", ha dit la consellera, que ha destacat també la difusió que s'està fent de la seva figura, incloent la publicació de la seva obra completa.
La comissària de l'Any Clementenia Arderiu, Maria Callís, ha posat en valor el llinatge femení de l'escriptora: "Un llinatge que desplega poèticament la complexitat de l'experiència humana i suma la vivència compartida d'aquesta forma d'humanitat subalterna que és ser una dona".
La commemoració vol posar el focus en l'obra de la poeta i fomentar una "aproximació renovada" de la seva obra, més enllà de les lectures vinculades tradicionalment a la seva biografia.