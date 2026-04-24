Hernández reivindica les biblioteques en la inauguració de la nova de la Pobla de Segur (Lleida)

LLEIDA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reivindicat les biblioteques com "una de les eines més potents per garantir la igualtat d'oportunitats" en la inauguració aquest divendres de la nova Biblioteca Municipal de la Pobla de Segur (Lleida).
La biblioteca s'integra al Sistema de Lectura Pública de Catalunya, amb el suport de la Conselleria de Cultura i de la Central de Biblioteques de Lleida, i la Generalitat ha aportat 909.735,20 euros a l'equipament, informa el departament en un comunicat.
La titular de Cultura assegura que amb la nova ubicació i l'ampliació, es passa d'un equipament "que funcionava i s'utilitzava, a un equipament renovat, que mira clarament cap al futur".
Ha apuntat que aquesta biblioteca és "un exemple" de com treballar conjuntament per als drets culturals i fer que la cultura sigui accessible per a tothom, i afirma que per a moltes persones la biblioteca és la porta d'accés a la cultura.
L'equipament, en funcionament des de principis d'abril, té una superfície de 475 metres quadrats en dos espais, i la inversió total a l'equipament ha estat de 2.069.907,01 euros, dels quals l'ajuntament ha aportat 1.063.487,84 euros; el departament 909.735,2 euros i la Diputació de Lleida 96.683,97.