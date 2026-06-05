Hernández inaugura 'Els ulls de la història' amb una "nova lectura" de Sant Pere de Rodes (Girona)

GIRONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha inaugurat el projecte 'Els ulls de la història. Una mirada immersiva al patrimoni català' en el conjunt monumental de Sant Pere de Rodes (Girona), que ofereix "una nova lectura" del monestir que combina rigor històric, interpretació contemporània i noves narratives.
La intervenció amplia i enriqueix l'experiència de visita, "permetent entendre el monestir com una arquitectura excepcional del romànic català, alhora que com un sistema viu de poder, espiritualitat i vida quotidiana", informa el Departament en un comunicat d'aquest divendres.
El projecte desplega una actuació "integral", que inclou una experiència de realitat virtual, una instal·lació audiovisual que restitueix la portalada atribuïda al mestre de Cabestany, una guia multimèdia i una nova senyalització interpretativa del monument.
La consellera ha destacat que el projecte vol restituir la rellevància del monestir "com un símbol excepcional del romànic català" i que permet entendre'l no només com un espai monumental, sinó com un sistema complex de poder i espiritualitat, i on es desenvolupava la vida quotidiana de tota una comunitat.
"Amb el projecte 'Els ulls de la història' oferim nous relats, renovem museografies, posant el focus en històries moltes vegades menyspreades o poc estudiades. I, d'aquesta manera, renovem la mirada sobre el nostre passat, incloent les veus que han estat silenciades en els relats hegemònics", subratlla Hernández.
El nou relat en aquest conjunt posa èmfasi en el poble de Santa Creu, que s'ha interpretat de manera aïllada i que manté una important relació amb el monestir, així s'aconsegueix entendre com funcionava el sistema feudal en aquest lloc: d'on venien les rendes, com es formalitzaven els establiments de terres, com es gestionaven els deutes o els préstecs, entre d'altres.