Hernández destaca el Mas Miró de Mont-roig (Tarragona) com "un far de cultura i inspiració"

TARRAGONA 14 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha destacat aquest divendres el Mas Miró a Mont-roig del Camp (Tarragona) com "un far de cultura i inspiració".

Ho ha dit en una visita per reforçar la col·laboració institucional i conèixer el projecte cultural del municipi, que qualifica com "terra de gran riquesa cultural i font inesgotable d'inspiració per a Joan Miró", informa la Conselleria en un comunicat.

Ha posat en valor la "meravellosa transformació" de Mas Miró en un equipament cultural i ha destacat el triangle sobre l'artista que conformen la Fundació Mas Miró, la Fundació Joan Miró de Barcelona i la Fundació Miró Mallorca.

"L'essència de l'artista està present a cada racó de la masia i això fa que Mas Miró encara sigui un far de cultura i inspiració per a tothom", afegeix.

L'acte ha comptat amb la presència del director general del Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs; el director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, Ricard Ibarra; i la directora de la Fundació Mas Miró, Elena Juncosa; entre d'altres.