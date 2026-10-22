Hernández creu que la mostra 'Barcelona moderna' a Munic reforça "llaços" amb Alemanya

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha assegurat que l'exposició 'Barcelona moderna. De Gaudí a Picasso' al Kunsthalle de Munic reforça "els llaços culturals" entre Catalunya i Alemanya.
Hernández, que ha inaugurat la mostra aquest dijous, l'ha qualificada de "fita important per a la projecció internacional de la cultura catalana", i ha desitjat que creï noves oportunitats de col·laboració entre institucions culturals a Europa, informa la Conselleria en un comunicat.
La mostra, comissariada per Franziska Stöhr i Carlos Alonso Pérez-Fajardo, explora "la riquesa i la diversitat" del modernisme català entre 1880 i 1914 situant-lo en el seu context urbà, social i cultural, a través de prop de 160 pintures, dibuixos, escultures, mobles i maquetes arquitectòniques.
L'exposició podrà veure's fins al 21 de febrer, i repassa com influències històriques i contemporànies, així com catalanes, espanyoles i europees, van confluir per donar forma a una "interpretació pròpia de la modernitat".
FIGURES ECLIPSADES
La consellera ha destacat que 'Barcelona moderna' posa en valor artistes i creadors que de vegades "queden eclipsades per figures universalment conegudes com Gaudí o Picasso, però que són igualment essencials per comprendre el llegat d'aquest període".
Les obres exposades provenen majoritàriament de la Col·lecció Nacional de Catalunya, sobretot del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, i inclouen obres de Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Rusiñol, Casas, Anglada Camarasa, Nonell i Mir, a més de Gaudí i Picasso.
Després del seu pas per Munic, podrà veure's en Potsdam, a l'oest de Berlín, del 20 de març al 20 de juny.