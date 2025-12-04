Un helicòpter del SEM atén el conductor d'un camió bolcat a l'AP-7 a Gelida (Barcelona)

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) està atenent aquest dijous a les 13.25 hores el conductor d'un camió que ha bolcat al punt quilomètric 177 de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) en direcció sud.
Segons informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, el vehicle també ha perdut part de la càrrega, per la qual cosa s'està netejant la via, que només té un carril tallat.
Per tot plegat, es registren retencions d'uns sis quilòmetres.