Helena Guardans, nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Substitueix Salvador Alemany, que ha estat deu anys al capdavant de l'entitat
BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha nomenat Helena Guardans Cambó com a nova presidenta de la institució en un reunió aquest divendres al Palau de la Generalitat.
El nomenament ha comptat amb el suport de les administracions públiques que formen part de la Fundació (Generalitat, Ministeri de Cultura, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) i de la resta de membres del Patronat, ha informat el Gran Teatre del Liceu en un comunicat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha nomenat així la successora de Salvador Alemany Mas, que ha estat deu anys al capdavant de la Fundació.
Guardans manté des del gener del 2024 una vinculació "activa" amb el Gran Teatre del Liceu com a presidenta del consell de mecenatge, des del qual ha impulsat la participació empresarial i la implicació de mecenes i benefactors amb la institució i, amb aquest nomenament, Salvador Alemany assumeix la condició de Patró d'Honor de la Fundació.
TRAJECTÒRIA
Guardans (Barcelona, 1960) és llicenciada en Econòmiques a Esade i empresària de professió, en què va centrar la seva carrera professional en un primer moment en el sector de la publicitat i el 1994 va fundar a Barcelona una empresa "pionera" en la prestació de serveis d'atenció al consumidor, de la qual va ser presidenta durant més de trenta anys.
Actualment exerceix com a membre del consell d'administració de Fira de Barcelona; membre del consell d'administració de Perk, empresa unicorn de gestió de viatges corporatius en línia; membre del patronat de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); membre del patronat de la Fundació SIFU; membre del patronat de la Fundació Economia i Empresa i membre del patronat de la Fundación Quiero Trabajo.