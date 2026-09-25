Helena Guardans, nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha nomenat Helena Guardans Cambó com a nova presidenta de la institució en un reunió aquest divendres al Palau de la Generalitat.
El nomenament ha comptat amb el suport de les administracions públiques que formen part de la Fundació (Generalitat de Catalunya, Ministeri de Cultura, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) i de la resta de membres del Patronat, ha informat el Gran Teatre del Liceu en un comunicat.
Guardans manté des del gener del 2024 una vinculació "activa" amb el Gran Teatre del Liceu com a presidenta del consell de mecenatge, des del qual ha impulsat la participació empresarial i la implicació de mecenes i benefactors amb la institució.