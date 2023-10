Héctor Escandell estrena a Sitges una pel·lícula familiar a partir de les llegendes d'Eivissa

SITGES (BARCELONA), 7 oct. (EUROPA PRESS) -

El director balear Héctor Escandell ha estrenat en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya la pel·lícula familiar 'El Gegant des Vedrà i altres rondalles', que s'acosta a les llegendes eivissenques recopilades els anys 50 per l'escriptor i folklorista Joan Castelló i que està protagonitzada per Joan Pera.

En una entrevista amb Europa Press, Escandell ha afirmat que les rondalles recopilades per Castelló reflecteixen l'Eivissa de fa més d'un segle, però introdueix elements fantàstics, una mica de terror i realisme màgic, la qual cosa va pensar que podia quedar "meravellós" traslladat al cinema.

El fil conductor de la història és una nena amant de la literatura (protagonitzada per Paula Tur) que acompanya, en l'actualitat, els seus pares a visitar una casa que pretén llogar, on estableix contacte amb l'antic propietari, Joan Castelló (interpretat per Joan Pera), mort el 1984.

L'escriptor, sorprès pel seu interès literari, li explica que va publicar diversos llibres de rondalles i li n'explica tres: 'Nit de Tots Sants', 'Les calaveres de Can Fita' i 'El Gegant des Vedrà'.

Escandell ha afirmat que ha utilitzat una estructura similar a la que utilitzava el personatge de Peter Falk a 'La princesa promesa', que li explicava històries a la seva neta, i ha assenyalat que la veu de Joan Pera té una "calidesa tan especial" que va pensar que seria magnífic per narrar les llegendes.

El director ha assegurat que es tracta d'una pel·lícula de caràcter fantàstic familiar, i que ha tingut com a referents des de 'Big fish' de Tim Burton, 'La princesa promesa' de Rob Reiner i 'Els goonies' de Richard Donner.

La pel·lícula està rodada en eivissenc, però també hi haurà un doblatge al castellà i si es presta i la distribució ho requereix també en anglès, d'un film que volen que tingui una estrena a sales comercials de cinema i que passi per algun festival europeu de cinema després del seu pas per Sitges on es veurà en la secció Sitges Family.