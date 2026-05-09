El MV Hondius arribarà entre les 4.00 i les 6.00 del diumenge i els espanyols desembarcaran primer

Elton Monteiro / Xinhua News / Europa Press / Cont
MADRID 9 maig (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que el creuer MV Hondius arribarà a Tenerife entre les 4.00 i les 6.00 del diumenge, hora canària, una més a Espanya peninsular, i "previsiblement" els passatgers espanyols seran els primers a desembarcar.
En roda de premsa en Moncloa juntament amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que "l'operatiu previst preveu que el vaixell romangui en règim de fondeig dins la dàrsena del port, assistit per un remolcador".
García ha detallat que abans del desembarcament es realitzaran avaluacions exhaustives dels passatgers, indicant que "tant els epidemiòlegs que estan embarcats en el vaixell com Sanitat Exterior, faran una avaluació exhaustiva de les persones per confirmar que segueixen asimptomàtiques". Així mateix, ha assenyalat que "es farà una enquesta epidemiològica i comprovaran l'estat de salut dels passatgers i dels tripulants".
La ministra ha indicat que "els passatgers aniran desembarcant de forma escalonada i ordenada, en coordinació permanent amb la disponibilitat dels vols en pista i amb els diferents operatius internacionals de repatriació que s'han previst per a cada país", afegint que "serà previsible que siguin els ciutadans espanyols els que desembarquin primer".
MESURES DE PROTECCIÓ DURANT EL DESEMBARCAMENT
García ha subratllat les mesures de protecció establertes, afirmant que "tots els passatgers desembarcaran utilitzant una mascareta FP2 com a mesura preventiva addicional", i ha precisat que "també s'utilitzarà per a les persones que mantinguin contacte operatiu durant els trasllats, inclosos els trasllats amb autobús i el personal logístic".
La ministra ha informat sobre els protocols de protecció del personal sanitari, assenyalant que "els equips sanitaris que intervinguin directament en l'atenció i supervisió mèdica actuaran conforme als protocols específics que tenim de protecció establerts per a aquestes situacions i utilitzaran, per descomptat, els corresponents equips de protecció individual en tot moment".
García ha aclarit un aspecte important respecte a l'equipatge i les restes mortals, manifestant que "ni part de l'equipatge ni el cos de la persona morta desembarcaran a Canàries, romandran a bord juntament amb part de la tripulació".
La ministra ha afegit que "el buc continuarà posteriorment rumb a Països Baixos on es durà a terme el procés complet de desinfecció i de gestió del material restant conforme als protocols internacionals".
La ministra ha detallat les restriccions sobre l'equipatge que podran portar els passatgers, explicant que "les persones que desembarquin únicament podran portar amb si un petit equipatge de mà tancat en borsa amb l'imprescindible, la seva documentació, telèfon mòbil, carregador, articles bàsics i les seves pertinences".
García ha confirmat la seva presència a Canàries per supervisar l'operatiu juntament amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministre de Política Territorial, Ángel Victor Torres, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, per supervisar tot l'operatiu.