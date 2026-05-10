Hantavirus.- El MV Hondius arriba al port de Tenerife de Granadilla

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
El creuer MV Hondius, afectat per un brot mortal d'hantavirus durant la seva travessia, ha arribat aquest diumenge al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife, segons mostren les imatges difoses en directe per Radiotelevisió Espanyola (RTVE).
L'embarcació ha atracat en instal·lacions portuàries de Tenerife mentre les autoritats monitoregen la situació sanitària relacionada amb el brot detectat a bord.
De moment, no han transcendit més detalls sobre l'estat dels passatgers ni sobre les mesures que s'adoptaran després de l'arribada del vaixell a les Canàries.
L'evacuació dels ocupants del creuer MV Hondius està prevista per a aquest diumenge a partir de les 08.00 hores amb el desembarcament en primer lloc dels 14 ciutadans espanyols que romanen a bord del vaixell afectat pel brot d'hantavirus.
El dispositiu dissenyat per les autoritats contempla un trasllat progressiu dels passatgers des de l'embarcació fins a terra a Tenerife, sota un ampli desplegament sanitari i de seguretat, previ a l'organització dels vols per al seu retorn a territori peninsular.
El procediment es desenvoluparà sota estrictes protocols de prevenció. Tots els passatgers hauran de portar mascaretes FFP2 durant les operacions de desembarcament i trasllat, mentre que els equips encarregats de l'assistència i evacuació treballaran equipats amb material de protecció individual. A l'interior del vaixell continuen a més quatre especialistes desplaçats aquesta setmana per supervisar i coordinar la resposta sanitària davant del brot detectat a bord.
Entre les primeres persones que abandonaran el creuer figura també un dels experts internacionals mobilitzats per gestionar la crisi. El tècnic de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) viatjarà junt amb el grup d'espanyols en un avió militar amb destinació a la Base Aèria de Torrejón, després d'haver estat exposat a la situació de risc generada al vaixell. Posteriorment, serà traslladat a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, conforme al protocol activat pel Ministeri de Sanitat.
Mentre continuen els preparatius per a l'evacuació, el MV Hondius ja ha realitzat maniobres en una de les dàrsenes del port de Tenerife i roman tot disposat per iniciar el desembarcament una vegada albiri a l'arxipèlag.
Tot això es produeix enmig de les reserves expressades pel president de Canàries, Fernando Clavijo, qui ha reiterat el seu rebuig a permetre el fondejament del creuer a Tenerife en considerar que l'operació podria comprometre la seguretat sanitària de les illes. El dirigent autonòmic ha criticat a més l'absència de coordinació amb el Govern central i ha denunciat no haver rebut informació suficient ni informes detallats sobre la situació mèdica dels passatgers, encara que ha traslladat el seu suport a les persones afectades.
En aquesta línia, Clavijo ha insistit que l'Executiu regional no disposa de garanties absolutes sobre la inexistència de riscos i ha subratllat que les decisions adoptades responen a les recomanacions de les autoritats sanitàries canàries, que advoquen per minimitzar el temps de permanència del vaixell en aigües de l'arxipèlag.