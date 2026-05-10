Hantavirus.- L'avió amb els catorze espanyols del creuer 'MV Hondius' s'enlaira de Tenerife amb destinació Madrid

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)
L'avió preparat pel Govern amb els catorze espanyols, tretze passatgers i un tripulant, del creuer 'MV Hondius', fondejat des de les 06.30 hora local (07.30 hora peninsular) d'aquest diumenge al port de Granadilla, s'ha enlairat a les 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) des de l'Aeroport de Tenerife Sud rumb a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) perquè iniciïn la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla.
L'operatiu d'evacuació ha començat després que els professionals de Sanitat Exterior confirmessin a primera hora de la jornada que tant el passatge com la tripulació continuen asimptomàtics.
Sobre això, els espanyols han estat els primers a desembarcar del vaixell fondejat, aproximadament a les 09.40 hora local (10.40 hora peninsular), i ho han fet en grups de set i en dues petites embarcacions.
Un cop a terra, els catorze, usant mascaretes FP2 com a mesura preventiva addicional, han pujat a dos autobusos de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que han partit escortats per la Guàrdia Civil i un altre vehicle de la pròpia UME cap a l'aeroport en un trajecte aproximat de deu minuts.
Al voltant de les 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) han arribat directament a la pista del recinte aeroportuari i després d'un període de poc més d'una hora i mitja en què els han posat equips de protecció individual (EPI), han pujat a l'avió, que s'ha enlairat pocs minuts abans de les 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).