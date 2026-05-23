La dona aïllada en el Clínic de Barcelona dona negatiu en la tercera PCR

Podrà seguir a casa el període d'aïllament
BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -
La dona en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'hantavirus en un vol internacional, ha donat resultat negatiu en la tercera prova PCR practicada.
Així, "seguirà en situació d'aïllament a casa seva" amb les mesures de seguretat recomanades en el període previst (14 dies més fins a completar els 42 dies, d'acord amb el protocol), amb seguiment actiu epidemiològic i clínic conjunt de Salut Pública i del SEM, informa el Departament de Salut de la Generalitat.
ASIMPTOMÀTICA I EN BON ESTAT
Es manté "asimptomàtica i en bon estat general", i el dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.
El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) va identificar aquesta dona com a contacte amb l'hantavirus després de compartir vol amb una de les persones mortes pel virus.
La dona, resident a Catalunya, no va ser identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, circumstància que va dificultar la seva localització en la primera reconstrucció de contactes.