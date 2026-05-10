Arriben a l'Hospital Gómez Ulla els 14 espanyols del MV Hondius per fer la quarantena per hantavirus

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -
Els 14 ciutadans espanyols del MV Hondius, 13 passatgers i un membre de la tripulació, han arribat sobre les 16.30 hores d'aquest diumenge a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla per fer la quarantena després de viatjar a bord del creuer afectat per hantavirus.
Entre els espanyols repatriats es troben cinc persones de Catalunya, tres de Madrid, tres del Principat d'Astúries, així com una de Castella i Lleó, una altra de Galícia i una altra de la Comunitat Valenciana.
L'hospital ha activat el protocol sanitari davant de l'ingrés dels 14 espanyols que viatjaven a bord del creuer MV Hondius, després de la seva arribada aquest diumenge, sobre les 15.00 hores, a la base aèria de Torrejón d'Ardoz.
En concret, el responsable de prevenció de CSIF de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, ha informat sobre els protocols que s'implementaran per rebre als espanyols que van ser traslladats des de Tenerife (Illes Canàries) després del seu pas pel vaixell.
S'ha establert un circuit tancat per garantir la seguretat dels pacients sans, els qui accediran a l'hospital sense contacte amb altres pacients o visites.
"Tranquil·litat, tot està previst. Estan activats tots els protocols, s'ha tancat ja la zona per la qual van a accedir les persones sanes i d'aquí pujaran a la planta perfectament sense tenir cap contacte amb cap persona familiar o visita", ha explicat García aquest diumenge en declaracions als mitjans de comunicació a les portes del centre hospitalari.
Una vegada a l'hospital, pujaran a la planta on es realitzarà un control inicial per part de l'equip de prevenció. "Serà un primer control inicial per part de preventiva en el qual inclourà tota la sèrie de proves que hagin d'analitzar-li per establir un nivell inicial de cara al seu tractament i la seva observació", ha explicat.
Així mateix, es disposa d'un ascensor exclusiu per al trasllat d'aquells que presentin símptomes, assegurant així el seu accés immediat a la unitat d'alt aïllament (UAN) a la planta 22, on rebran l'atenció necessària.
L'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforçat el seu personal amb 90 persones per assistir als 14 passatgers espanyols del creuer MV Hondius, que hauran d'estar en quarantena al centre.
L'AVIÓ ATERRA A lA BASE AÈRIA DE TORREJÓN D'ARDOZ
L'avió de l'Exèrcit de l'Aire que ha traslladat a Madrid als 14 passatgers espanyols del creuer MV Hondius ha aterrat sobre les 15.00 hores d'aquest diumenge a la base aèria de Torrejón d'Ardoz, ha informat el Ministeri de Defensa.
Els 14 ciutadans espanyols, 13 passatgers i 1 membre de la tripulació, seran traslladats a l'Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla', on seran ingressats i faran quarantena.
El desembarcament dels primers passatgers del creuer, fondejat des de les 06.30 hores d'avui en el port de Granadilla (Tenerife), va començar sobre les 09.40 hora local (10.40 hora peninsular).
Els 14 passatgers espanyols, que van anar els primers a desembarcar, es van pujar a diversos autobusos de la UME, que van partir escortats per la Guàrdia Civil i la pròpia UME rumb a l'aeroport de Tenerife Sud en un trajecte aproximat de deu minuts.
L'operatiu es va iniciar després que els professionals de Sanitat Exterior confirmessin a primera hora que tant el passatge com la tripulació continuen asimptomàtics.
Així, els passatgers van ser desembarcats de forma escalonada utilitzant una mascareta FFP2 com a mesura preventiva addicional i amb els objectes personals mínims necessaris.
Al voltant de les 10.20 hora local (11.20 hora peninsular) van arribar a la pista del recinte aeroportuari i després d'un període d'una mica més d'una hora i mitja en el qual els van posar equips protecció individual (EPI), es van pujar a l'avió, que es va enlairar poc minuts abans de les 12.00 hora local (13.00 hora peninsular).