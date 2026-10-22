Guy Cassiers reinterpreta el mite de Teseu com a metàfora d'Europa a El Canal de Salt

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El director belga Guy Cassiers i l'actriu francesa Valérie Dréville reinterpretaran el mite de Teseu i el Minotaure convertint-lo en una metàfora contemporània sobre Europa a 'Thésée, sa vie nouvelle', que es podrà veure a El Canal de Salt (Girona) el 23 i 24 d'octubre.
L'obra, que arriba per primera vegada a Espanya en el Temporada Alta, adapta la novel·la de l'escriptor Camille de Toledo, una investigació sobre el suïcidi del seu germà que "connecta el dol personal amb els traumes de la història europea", informa el Temporada Alta en un comunicat d'aquest dijous.
Dréville protagonitza en solitari una proposta que combina interpretació, fotografies d'arxiu i projeccions de video "per reconstruir la memòria de diverses generacions".